De Witte: “Als we als club willen evolueren, dan moeten we routine behouden” Redactie

29 april 2019

19u45

Bron: VISTA! 0 VISTA! In onze nieuwste aflevering van VISTA! sprak centrale gast Ivan De Witte over de plannen van AA Gent deze zomer. De voorzitter van de ploeg uit de Arteveldestad wil de continuïteit behouden. “Daar zijn we vorig jaar door omstandigheden niet in geslaagd.”

Grote vaststelling naast de 1 op 18 van AA Gent in play-off 1: de Buffalo’s scoren moeilijk. Dat weet ook Ivan De Witte. Toen het onderwerp in VISTA! werd aangesneden, had de voorzitter er wel één en ander over te zeggen. “Ik stel vast dat de twee clubs die nu bovenaan spelen, dat die eigenlijk hun kern goed hebben samengehouden. Zowel Genk als Club. Wij zijn daar door omstandigheden niet in geslaagd vorig jaar.”

“Als je scorend vermogen wil bereiken of inbrengen, dan heb je een zekere routine nodig. Club en Genk hebben dat dit jaar kunnen doen. Als wij als club willen evolueren, dan moeten ook wij die routine behouden. Anders komen volgend jaar weer hetzelfde tegen.”