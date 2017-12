De tijd vliegt: zo zagen onze VISTA!-praatgasten eruit toen ze zélf hun Gouden Schoen in ontvangst namen De voetbalredactie

Bron: Eigen berichtgeving 9 photonews/Belga . VISTA! Samen wonnen ze vier keer de Gouden Schoen, Franky Van der Elst (in 1990 en 1996), Marc Degryse (in 1991) en Wesley Sonck (2001). Wij brachten de drie legendes samen voor een Gouden Schoen-aflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, en daarin blikten ze zelf ook even terug op hun eigen verkiezing tot beste speler op de Belgische velden.

Franky Van der Elst: "In 1990 waren er minder vrouwen"

"Ik heb gewonnen in 1990 en in 1996, dat heb ik voor alle zekerheid nog eens opgezocht", blikte Van der Elst in VISTA! met een knipoog terug. "De exacte jaartallen vergeet ik vaak, maar ik herinner me er wel nog zaken van. In 1990 werd het Gala van de Gouden Schoen bijvoorbeeld voor het eerst op tv getoond en dat was nog veel kleinschaliger dan nu. Er waren minder mensen, minder voetballers en minder vrouwen. Maar het was wel heel plezant."

Photonews Van der Elst met zijn Gouden Schoen in 1990.

Photonews Van der Elst met zijn Gouden Schoen in 1996.

Van der Elst, nu met zijn twee Gouden Schoenen.

Marc Degryse: "Ceulemans knikte in mijn richting en toen wist ik dat het in orde zou komen"

"Ik herinner me van 1991 dat ik met Nilis, Oliveira en Albert enkele concurrenten van Anderlecht had", aldus Degryse, die 24 punten voorsprong had op Philippe Albert. "Toen ik naar het Gala reed, was ik allerminst zeker van mijn stuk. Na de eerste ronde stond ik niet aan de leiding, maar toen Jan Ceulemans -die erbij was om de stemmen te tellen- eens in mijn richting knikte, wist ik dat het in orde zou komen. Ik kreeg de prijs ook uit handen van Ceulemans, denk ik."

Photonews Marc Degryse in 1991 met zijn gouden schoen.

Marc Degryse vandaag met zijn Gouden Schoen.

Wesley Sonck: "Straf dat Pele die Gouden Schoen komt overhandigen"

"Het toppunt van de foto met Pele is eigenlijk dat ook Jos Vaessen (ex-voorzitter van KRC Genk, red.) erop stond", herinnerde Sonck zich. "Er stonden allemaal ex-winnaars op het podium, maar Vaessen kon zich niet bedwingen en stond er plots ook bij. We hebben daar toen ook goed mee gelachen. Ik heb de foto onlangs nog eens bekeken en eigenlijk is het toch enorm straf dat Pele de Gouden Schoen komt overhandigen."

Photonews Sonck kreeg zijn Gouden Schoen uit handen van Pele.

Sonck, vandaag met zijn Gouden Schoen.