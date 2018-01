De Sutter ziet wel heil in een avontuur in Amerika of Australië: "Je mag nooit zomaar een aanbod naast je neerleggen" Redactie

22 januari 2018

22u01

Bron: VISTA! 0

32 jaar is Tom De Sutter en dus eindert de carrière van de spits van Lokeren zo stilaan. Maar wat zijn de ambities van de aanvaller nog. In onze voetbalwebcast VISTA! deed De Sutter een boekje open. "Amerika of Australië kan ook. Dat zijn landen met een hoge levenskwaliteit. En de competitie valt er ook wel mee en is niet te hoog gegrepen voor mijn kwaliteiten." De Sutter ziet een nieuw avontuur wel zitten. "Je mag nooit een aanbod zomaar naast je neerleggen", vertelt de voormalige spits van Anderlecht en Club Brugge.