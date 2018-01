De Sutter: "Ik denk niet dat ik al veel kansen heb gemist, wat eigenlijk spijtig is" Redactie

22 januari 2018

21u33

Tom De Sutter vertelde in onze voetbalwebcast VISTA! het verhaal van het seizoen van Lokeren. De centrale gast had het zich helemaal anders voorgesteld. "Ik kwam terug van Turkije en dan zeiden ze dat ze zouden meedoen voor play-off 1. Ze gingen een paar goede spelers halen om een goed seizoen te draaien. Ik was de eerste die kwam. Dan is Steve (De Ridder red.) nog gekomen, maar toen was het voorbij. Het is gewoon de realiteit en je probeert er het beste van te maken. Week in week uit doe je je stinkende best, maar het is niet makkelijk. Als je gewend bent om bij aanvallende ploegen te spelen, is het niet makkelijk om je aan te passen aan een andere manier van spelen. Ik ben op mijn sterkst in de zestien. Ik denk niet dat ik al veel kansen gemist heb, wat eigenlijk spijtig is. Dat zegt dat we weinig aan aanvallen toekomen."