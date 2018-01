De Sutter in VISTA!: "Club Brugge is een machine. Ze blijven favoriet voor de titel" Redactie

22 januari 2018

21u36

Bron: VISTA! 0

In VISTA! steekt Tom De Sutter zijn bewondering voor Club Brugge niet onder stoelen of banken. Ondanks de mindere match in Antwerp, blijft Club dé grote titelfavoriet voor de voormalig aanvaller van blauw-zwart. "Ik ben met Lokeren ook in Club gaan spelen en zij speelden toen als een machine. Iedereen wist perfect waar hij moest lopen. Het zat allemaal goed in mekaar."