De Norre ziet behalve goaltjesdief Kamada nog een Japanse uitblinker bij STVV: “Ik denk dat hij heel ver zal geraken” TLB

26 november 2018

20u04

Bron: VISTA! 0

Casper De Norre heeft bij STVV verschillende Japanners als ploegmaats. Daichi Kamada is door zijn goals de opvallendste, maar ook van Takehiro Tomiyasu - trefzeker tegen Anderlecht - is De Norre onder de indruk. Dat zegt de Limburger in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. “We trainen al veel en dan zit Tomiyasu ook nog altijd oefeningen te doen en hij gaat ook nog vaak naar de fitness buiten de club. Hij werkt er echt hard voor en ik denk dat hij heel ver zal geraken.”