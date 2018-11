De Norre over sterkte STVV op standaardfases: “We hebben inderdaad veel varianten, ja” MH

26 november 2018

19u41

Bron: VISTA! 0

STVV en standaardfases: een geslaagd huwelijk dit seizoen. Ook Anderlecht ondervond het gisteren aan den lijve. “We hebben inderdaad veel varianten, ja”, vertelt Casper De Norre in VISTA!. “Op corners vier à vijf, op vrije trappen centraal vier à vijf, op vrije trappen vanop de flanken vier à vijf, … In begin van het seizoen was dat nog wat zoeken met de nieuwe jongens, maar nu begint iedereen dat meer en meer op te pikken.”