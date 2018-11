De Norre: “Als ze me bij de nationale beloften vragen hoe mijn trainingsweek eruit ziet, denken ze ‘wow, dat kennen wij totaal niet’” MH

26 november 2018

19u24

Bron: VISTA! 0

Dat Marc Brys er de pees oplegt tijdens de trainingen van STVV, mag duidelijk zijn. Dat bevestigde Casper De Norre, één van de sterkhouders van de seizoensrevelatie, In VISTA!. “Als ze me bij de nationale beloften vragen hoe mijn trainingsweek eruit ziet, denken ze ‘wow, dat kennen wij totaal niet.’ Het is ook niet zomaar een uurtje trainen, maar telkens sessies van twee uur.”