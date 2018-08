De mandekking van STVV onder de loep genomen: "Tegen Genk in zone verdedigen is mission impossible" Redactie

06 augustus 2018

16u35 0 VISTA! Marc Brys had zijn spelers voor de derby tegen Racing Genk met een duidelijke missie het veld ingestuurd: mandekking over het hele veld. Ondanks de vele kansen van Genk, kon STVV toch nog een punt wegkapen uit de Luminus Arena. Ook in onze voetbalwebcast VISTA! werd de tactiek van Brys onder de loep genomen.

"Dat is een keuze van een coach en ik heb daar altijd respect voor", vertelde centrale gast en Genk-trainer Philippe Clement. "Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik bekijk het anders. Ik heb bij Waasland-Beveren ook met spelers gewerkt met ‘intrinsiek mindere kwaliteiten’ dan de grotere clubs. We gaan altijd proberen om attractief en dominant voetbal te spelen."

"Ik heb met Brys gebeld en heb hem gevraagd wat zijn idee was", zei onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert. "Hij is heel eerlijk. Hij zegt dat Racing Genk op dit moment zo goed is dat als hij in zone zou verdedigen, dat er dan te veel spelers van Genk tussen de lijnen zouden lopen. Dat was 'mission impossible', zei hij. Dus heeft hij voor mandekking gekozen. Heel duidelijk: jij volgt speler X, jij volgt speler Y. Het is puur uit respect voor Genk dat hij dat heeft gedaan."