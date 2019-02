De fans dromen, maar op Stayen blijven ze nuchter: “Het klinkt een beetje gek, maar we zijn niet echt met play-off 1 bezig” MH

De nuchterheid zelve. Ondanks alles wat er verteld en geschreven wordt, houdt Marc Brys de druk van zijn spelersgroep weg. Op Stayen is play-off 1 geen must. “Het klinkt een beetje gek, maar we zijn daar niet echt mee bezig”, verklaarde de oefenmeester van STVV in VISTA!. “Mensen vroegen snel of we wisten wat Anderlecht en Gent hadden gedaan. Echt niemand in de groep is daarmee bezig. De wedstrijd die wij moeten spelen, willen we winnen. Dát is de concentratie.”