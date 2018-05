De Coninck over titelgoal Club: “Voor mij is dat 100% hands” Redactie

14 mei 2018

Het VISTA!-panel had het onder meer over de titelgoal van Club Brugge. “Voor mij is dat 100% hands”, luidt het bij Wim De Coninck. “Ik begrijp de uitleg van de scheidsrechter wel. Hij kan zijn arm niet wegtoveren, Wim”, aldus Niels Poissonnier. “Ja, maar er zijn ook spelers die op de doellijn staan en hun arm niet kunnen wegtoveren”, gaat Deconinck verder. “Als zij de bal raken met de hand, is het penalty en rood. Zonder die arm heeft Vormer de bal nooit mee en staat Standard 1-0 voor bij de rust.”