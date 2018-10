De Coninck: “Ik denk niet dat Letica ooit bij Chelsea of Tottenham zal belanden” Redactie

29 oktober 2018

20u03

Bron: VISTA! 0

Karlo Letica ging tegen STVV in de fout en zit overigens ook niet in de selectie van Club Brugge voor de wedstrijd tegen KV Oostende van morgen. Op de website van Club Brugge klinkt het dat de 21-jarige Kroatische doelman geblessseerd is. “Ik denk niet dat letica bij Chelsea of Tottenham zal belanden”, vertelde analist Wim De Coninck in onze voetbalwebcast VISTA!. Ivan Leko vertelde dat dat misschien binnen enkele jaren het geval kan zijn. “Hij is heel snel groot geworden in Kroatië, letterlijk en figuurlijk. Maar hij heeft eigenlijk heel weinig ervaring en daar wordt hij nu een beetje op afgerekend. Je voelt dat hij die ervaring mist.”