De Coninck: “Het zullen twee hete wedstrijden worden tussen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk” Redactie

04 maart 2019

20u58

Bron: VISTA! 0

Het zal er ongetwijfeld om spannen. Op 9 en 16 maart nemen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk het in de finalematchen van 1B tegen mekaar op. “Er was al een aanvaring tussen Vrancken en Vreven na de wedstrijd in Beerschot, dus dat worden twee hete wedstrijden”, aldus Wim De Coninck in VISTA!. “Beide teams zouden in 1A kunnen spelen”, oordeelt Trond Sollied.