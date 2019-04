De Condé over nuchtere Genkse spelersgroep: “Soms is er iets te weinig enthousiasme” Redactie

23 april 2019

19u10

Bron: VISTA! 0

Na de overtuigende zege op Sclessin (1-3) zorgde de Genkse spelersgroep voor een feestje in de kleedkamer. In VISTA! ging Dimitri de Condé, technisch directeur van de competitieleider, daar dieper op in. “Ik was er niet bij, want ik stond buiten. Maar het zou me niet verwonderen. Het gebeurt nochtans niet veel bij deze groep. Soms is er iets te weinig enthousiasme (lacht). Maar tegen Brugge was er ook al een feestje en nu weer, dus de sfeer zit goed. De neuzen staan in dezelfde richting. Het is een heel nuchtere groep - jongens die heel ‘down to earth’ zijn. Er zitten ook wel wat Scandinaviërs tussen, die van nature uit al wat koeler zijn.”