De Condé over loodzwaar programma: “Waanzin. Het is ook frappant dat we zaterdag aan de bak moeten en niet zondag” MH

03 december 2018

19u40

De wedstrijden volgen mekaar in sneltempo op voor Racing Genk. “Waanzin”, reageerde Dimitri de Condé in VISTA!. Daarnaast deelde de 43-jarige Limburger een kleine sneer uit aan de kalendercommissie. “Het is frappant dat we zaterdag aan de bak moeten en niet zondag.” Genk speelt woensdagavond immers in het kader van de Croky Cup op het veld van Charleroi.