De Condé geeft duiding rond transferpolitiek: “In totaliteit zijn we met een groep van 20 mensen, waar mijn stem heel belangrijk is” MH

03 december 2018

19u55

Bron: VISTA!

In VISTA! gaf Dimitri de Condé ook tekst en duiding rond de transferpolitiek van Racing Genk. “Vanuit de sportieve commissie -ik denk dat we met een achttal zijn- brengen we dat over naar de financiële commissie. Daar komen nog twee mensen bij van de Raad van Bestuur. En dan gaan we uiteindelijk naar de Raad van Bestuur. In totaliteit zullen wij een groep van 20 mensen zijn, waar uiteindelijk mijn stem heel belangrijk is. Ik denk ook dat dat moet.”