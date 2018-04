De Condé: “Er is een enorm structureel probleem in België” Redactie

23 april 2018

"Voor de jongeren hebben we een probleem. In België is er geen goede competitie voor het tweede elftal. Dat vind ik dramatisch”, klinkt het bij Dimitri De Condé. “Als het aan mij ligt, zie ik ons tweede elftal liever in 1B spelen. Daar worden de spelers sterker van. Vorige week spelen we met de beloften de halve finale van de beker. Dan is er wat meer volk en dan zie je ook dat de spelers beter presteren. Alleen al door de adrenaline en de wil. En dan speel je een week later opnieuw voor dertig toeschouwers. Zonder dat je echt een competitie hebt. Winnen of verliezen maakt niet uit. Dat is gewoon een enorm structureel probleem in België.”