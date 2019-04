De Condé blijft ondanks zes punten bonus realistisch: “Er kan nog heel veel gebeuren, ook in emoties” Redactie

23 april 2019

19u43

Bron: VISTA! 0

Ondanks een voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Club Brugge blijft Dimitri de Condé nuchter. “Na de wedstrijd op Standard heb ik voor de eerste keer gezegd -en nogmaals: da’s totaal niet om arrogant te zijn- dat wij de titel wel zouden verdienen”, aldus de technisch directeur van Genk in VISTA!. “Of we die uiteindelijk gaan halen, dat weten we niet. Het zijn nog vijf wedstrijden, er kan nog heel veel gebeuren. Ook in emoties, maar we hebben die emoties wel goed onder controle gehad het hele seizoen.”