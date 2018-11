De Camargo legt uit waarom hij Club Brugge in 2006 links liet liggen voor Standard Redactie

12 november 2018

In onze voetbalwebcast VISTA! vertelde HLN-analist Marc Degryse dat hij in 2006 als sportleider van Club Brugge bijna Igor De Camargo naar Jan Breydel had gehaald. “We hadden een akkoord met RWDM-voorzitter Johan Vermeersch en Igor had zelfs al medische testen ondergaan”, aldus Degryse. Maar uiteindelijk koos de spits voor de Rouches. “De omstandigheden van het moment. Mijn hart klopte meer voor Standard”, verklaarde De Camargo zijn njet aan Club. Een beslissing die hij zich niet zal beklaagd hebben. In de Vurige Stede kroonde hij zich twee keer tot landskampioen. “Vier heel mooie jaren.”