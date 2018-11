De Camargo in VISTA! over periodetitel met KV Mechelen: “Dit team hoort niet thuis in 1B” Voetbalredactie

12 november 2018

15u15

Bron: VISTA! 1

In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports, blikten we terug op de voorbije speeldag in de Jupiler Pro League én in Eerste Klasse B. De centrale gast vandaag was immers Igor De Camargo. De 35-jarige spits, ex-Rode Duivel, verschafte vorige vrijdag met KV Mechelen zekerheid over de eersteperiodetitel in 1B. Malinwa won op eigen veld met met 2-1 tegen Union en mag daardoor op het einde van het seizoen al zeker strijden om een ticket voor promotie naar 1A.

Daarnaast werd ook de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League geanalyseerd. Club Brugge verloor tegen Charleroi alweer zure punten in een Europese week en bij Racing Genk, de ex-ploeg van De Camargo, snakken ze dan weer naar rust. Nog gisteren won Anderlecht de topper tegen AA Gent.

Camargo werd in onze VISTA!-studio vergezeld door huisanalist Marc Degryse en HLN-journalist Niels Poissonnier. Moderator was Niko Lainé van Proximus Sports.