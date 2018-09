De Boeck haalt loftrompet boven voor Mboyo: "Hij kan de revelatie van de competitie worden" Redactie

24 september 2018

Met vier goals in acht matchen heeft Ilombe Mboyo zijn comeback in de Jupiler Pro League niet gemist. In VISTA! is zijn coach dan ook lovend. "Eerlijk gezegd: ik vind dat een geweldige gast. Als ik zie wat hij van arbeid levert gedurende de week. Hoe dat hij zich professioneel opstelt, hoe dat hij met de jonge gasten bezig is, hoe hij probleempjes - kleine want er zijn geen grote problemen - in de kiem smoort en oplost", vertelt Kortrijk-trainer Glen De Boeck.

"Op een geven moment toen hij bij Kortrijk had getekend, heb ik een aantal dingen zien verschijnen in de media van "in de gevangenis gezeten" en dit en dat. Eigenlijk een heel negatief beeld. Maar ik kan van die jongen geen slecht woord zeggen. Ik vind dat een topprof en een geweldige gast die hard werkt en volgens mij dit seizoen de revelatie van de competitie kan worden."