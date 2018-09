De Boeck: "Acht jaar aan een stuk heb ik misschien tien dagen verlof gehad" Redactie

24 september 2018

20u14

Bron: VISTA! 0

Onze gast in de achtste aflevering van VISTA! Glen De Boeck heeft zijn mening over de bomvolle kalender. "Acht jaar aan een stuk heb ik misschien tien dagen verlof gehad. En wij speelden ook in de zestig matchen. Hoe meer dat je daar gaat op hameren en focussen: vermoeidheid, vermoeidheid. Voor mij zit heel veel vermoeidheid in het hoofd. Als je daar fris blijft en leeft als een prof en voldoende rust neemt en je verzorging pakt, dan kan je volgens mij veel meer aan dan je denkt. Geen voorstander van rotatiepolitiek? Neen."