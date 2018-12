De Bilde over opvolger Vanhaezebrouck: “De vraag is wie de nieuwe trainer van Anderlecht wíl worden” Redactie

17 december 2018

19u22

VISTA!

In de negentiende aflevering van onze voetbalwebcast VISTA! ging het logischerwijs over het ontslag van Hein Vanhaezebrouck als trainer van Anderlecht. Paars-wit moet op zoek naar een opvolger en volgens de geruchtenmolen zijn ronkende namen als Peter Bosz en Frank de Boer in de running. Het VISTA!-panel maakte ook de oefening. “De vraag is wie trainer van Anderlecht wíl worden”, stelde VTM-analist Gilles De Bilde, zelf ex-speler van Anderlecht. Uiteindelijk kwam hij uit bij Frank Vercauteren. “Zeker tot de zomer.”

