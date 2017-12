De Bilde: "Offensief ontbreekt het aan kwaliteit bij Anderlecht" DMM

20u07 1

In de zeventiende aflevering van VISTA werd ook het straffe verlies van Anderlecht tegen Charleroi aangekaart. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert stelde samen met Wesley Sonck vast dat de landskampioen op dit moment heel weinig kansen creëert. Gilles De Bilde gaat bij Proximus 11-presentator Nicolas De Brabander nog een stapje verder. "Je moet ook gewoon durven zeggen waar het op staat. De kwaliteit ontbreekt. De mensen die het offensief moeten doen voor Anderlecht geven niet thuis of hebben gewoon de kwaliteiten niet en dat is volgens mij hun grootste probleem."

RV Gilles De Bilde in VISTA.