De Bilde: "Hoeveel trainers heeft Genk al niet versleten?"

20u06

VISTA!

In onze voetbalwebcast VISTA! had centrale gast Gilles De Bilde het uiteraard ook over het ontslag van Albert Stuivenberg bij Racing Genk. Na het gelijkspel tegen Eupen werd de Nederlandse trainer aan de deur gezet. "Ook wie Stuivenberg aanstelde, moet eens bezinnen. Ze moeten nadenken over de keuzes die ze maken. Zij willen vanuit het beleid een bepaalde manier van voetballen zien. Als dat dan binnen het jaar fout loopt… En hij is niet de eerste. Hoeveel trainers hebben ze er wel niet versleten?", vertelde De Bilde.

