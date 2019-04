De Bilde: “Dit heb ik nooit gezien bij Anderlecht. Iedere wedstrijd verbaas ik mij over het gebrek aan voetballend vermogen” MH

01 april 2019

20u28

Bron: VISTA! 1

Anderlecht begon na een reeks van 13 op 15 vol goede moed aan de play-offs, maar in de Genkse Luminus Arena volgde al op speeldag één een ontnuchtering (3-0). “Het luidde dat het bij Anderlecht veel beter ging na de winterstop. Maar je moet eens kijken tegen wie ze allemaal speelden, hé”, aldus VTM-analist Gilles De Bilde in VISTA!. “Dat is geen referentie geweest. Je moet rekenen op Verschaeren, een jongen van 17 jaar - op zijn creativiteit en op zijn impulsen. En je moet rekenen op de onvoorspelbaarheid van Bolasie. Dat zijn de enige twee. Daarachter zit het grote niets op dit moment. Dit heb ik nooit gezien. Iedere wedstrijd verbaas ik mij over het gebrek aan voetballend vermogen.”