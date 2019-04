De Bilde: “Als Antwerp op achterstand komt, is er geen alternatief” Redactie

01 april 2019

20u30

Bron: VISTA! 0

Antwerp begon aan play-off 1 met een nederlaag tegen Standard. In VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, werd besproken wat de ‘Great Old’ nog kan betekenen in het slot van de competitie om de titel. “Op het veld van Club Brugge heeft Antwerp geen poot aan de grond gehad. Ze hebben vanaf de eerste minuut achter de feiten aangehold”, stelde onze Club Brugge-watcher Niels Poissonnier. “De vraag bij Antwerp is altijd: wat als ze op achterstand komen?”, ging Proximus-analist Wesley Sonck voort. “Het is toch duidelijk dat ze altijd op hun power teren.” Volgens analist Gilles De Bilde is dat ook het probleem bij de ploeg van Bölöni. “Als Antwerp op achterstand komt, is er geen alternatief.”

