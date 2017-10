Colin Coosemans in VISTA!: "Mijn assist blijft slechte reclame. Ik kan beter voetballen dan dit"

VISTA!

Zijn dribbel en bijhorende assist - bekijk de actie hier - tegen Moeskroen gingen België rond. Want zeg nu zelf: hoe vaak zie je een doelman dát doen aan de zestien van de tegenstander? KV Mechelen-sluitstuk Colin Coosemans - dé figuur van het afgelopen weekend - vertelt er in de negende aflevering van VISTA! alles over, maar hij blikt ook terug op de moeizame competitiestart van Malinwa en de rol van Yannick Ferrera. Komt voorts aan bod: het opstappen van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent en zijn nakende overgang naar Anderlecht, de heropstanding van KV Oostende onder Adnan Custovic...