Clement vertelt waarom Pozuelo beter rendeert: "Ik laat hem beelden van Manchester City zien" Redactie

06 augustus 2018

16u57 2 VISTA! Onder de vleugels van Philippe Clement komt Alejandro Pozuelo weer helemaal tot zijn recht. De Spanjaard voelt zich dan ook kiplekker in het systeem van Racing Genk. In onze voetbalwebcast VISTA! deed Clement uit de doeken dat hij zijn spelmaker zo ver kreeg door hem beelden van Manchester City te laten zien.

"Mijn spelers weten waar de grenzen liggen en tussen die twee lijnen hebben ze een bepaalde vrijheid. Op het veld hebben ze vrijheid tussen de looplijnen", vertelde Clement waarna het al snel over Pozuelo ging.

"Als hij lager speelt, mis je die verbindingsman. Natuurlijk heb je nu ook Sander Berge. Vorig seizoen heb ik vaak naar Pozuelo moeten roepen om hoger te blijven. Daar hebben we veel gesprekken over gehad en hem beelden laten zien. Hoger op het veld liggen zijn kwaliteiten om bepalend te zijn voor de ploeg. Als je niet dicht bij je spelers staat dan is het moeilijk om ze ergens van te overtuigen."

"Hoe krijg je hem dan toch zo ver om, ook als hij wat minder in balbezit komt, hem daar in de zone te laten blijven? Daar waar hij belangrijk kan zijn", wilde analist Wesley Sonck wel weten. "Door hem beelden te laten zien van andere spelers van een hoger niveau die dat daar tonen", aldus Clement. "Bijvoorbeeld van spelers van Manchester City. Dat voetbal staat me heel hard aan. En door beelden van hem te laten zien. De momenten dat hij bepalend is."

