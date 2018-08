Clement over de rode kaart van Wesley: "Die reflexen zitten in je DNA" Redactie

06 augustus 2018

17u32 0 VISTA! Wesley maakte het zijn ploegmaats bij Club Brugge gisteren knap lastig door in de elfde minuut al rood te pakken. De landskampioen won dan wel tegen Moeskroen, het gedrag van de spits ging ook in onze voetbalwebcast VISTA! over de tongen.

"Je moet ook kijken hoe die gasten aan hem hangen. Het is natuurlijk fout wat hij gedaan heeft. Het is een reactie in een fractie van een seconde. Hij heeft het twee jaar niet gedaan, het is nu niet dat hij het elke week doet", had Philippe Clement het eerder over een jeugdzonde. De Genk-trainer had de 21-jarige Braziliaan als assistent-trainer bij blauw-zwart nog onder zijn hoede.

"Wat ik al heb geleerd met de psychologen waar we mee samen werken, is dat je een bepaald karakter hebt. Dat karakter en die reflexen zitten gewoon in je DNA. Je kan gedrag veranderen, maar in extreme stresstoestanden komt je karakter naar boven. Hij is nog maar 21, hopelijk voor hem is het de laatste keer dat het gebeurt."

Uiteraard wordt er nu ook gespeculeerd over de strafmaat die Wesley moet krijgen. Er hangt hem na de elleboogstoot allicht een schorsing van vier speeldagen boven het hoofd. "Wat is een strenge straf? Ik vind een heel grote geldboete een strenge straf", vertelde analist Wesley Sonck. "Als je iemand van zijn kaliber vier wedstrijden schorsing gaat geven… Dat is vier weken zonder ritme, zonder wedstrijden. Als je een grote geldboete krijgt, ga je toch eens nadenken."

