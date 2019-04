Clement ook volgend seizoen nog coach in Luminus Arena? “Genk zal niet vallen bij zijn vertrek, maar ik zie hem toch het liefst blijven” Redactie

23 april 2019

21u04

Bron: VISTA! 0

De architect van de Genkse succesploeg: Philippe Clement (45). “Of ik bang ben om hem kwijt te geraken? Neen, want Genk zal niet vallen bij een vertrek van Pozuelo, Clement, een technisch directeur of een voorzitter. Daar geloof ik absoluut niet in. De club gaat overleven. Maar ik zie hem toch het liefste blijven”, klinkt het bij technisch directeur Dimitri de Condé in VISTA!.