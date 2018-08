Clement: "Ik ben heel hard geschrokken toen ik in december in Genk aankwam" Redactie

06 augustus 2018

17u12 0 VISTA! Vuile meters opknappen bij Racing Genk. Ook daar ging het in onze voetbalwebcast VISTA! over. Genk-trainer Philippe Clement vertelde dat hij grote ogen trok toen hij in december aankwam in de Luminus Arena.

De spelers werken weer voor elkaar bij Racing Genk. Ziet ook Philippe Clement. "Trossard is zo’n voorbeeld, Pozuelo en Malinovskyi zijn zo’n voorbeelden. Ik herinner me in december toen ik toekwam, dat ik heel hard geschrokken ben. Ik had een bepaald beeld van Genk over de sfeer in het stadion. Uit mijn spelersperiode en de periode dat je met Club naar daar komt om te spelen. Na twee minuten in een wedstrijd was er al iemand achter mijn dug-out aan het roepen: ‘Coach, haal Malinovskyi en Pozuelo eraf’. Na twee minuten. Dat ging een hele wedstrijd door. Omdat de fans vonden dat die jongens niets voor de ploeg deden en te weinig werkten." Clement benadrukte ook nog dat de band met de supporters nu weer heel goed is. "Het leeft allemaal terug."

Herbekijk hier de aflevering van VISTA! integraal