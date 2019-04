Centrale gast Dimitri de Condé in VISTA!: “Stilaan denken we dat Genk de titel verdient” Redactie

23 april 2019

Halfweg play-off 1 heeft Racing Genk een voorsprong van zes punten op Club Brugge. Kan blauw-zwart de Limburgers nog van de titel houden? Het was een van de gespreksonderwerpen in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. De centrale gast was Dimitri de Condé, technisch directeur van Genk. Ook analist Wesley Sonck en HLN-journalist Niels Poissonnier waren van de partij. Moderator Niko Lainé leidde het gesprek in goede banen.

Down to earth

“Het was een fijn weekend”, trapt De Condé een open deur in. “Winnen is sowieso speciaal, winnen op Standard is nog specialer. Voor Genk was dat al een tijdje geleden. En ook de manier waarop mocht er zijn. Mooie doelpunten, veel beweging rond de bal, veel infiltraties, volwassen spel. Het bolt nu eenmaal goed. Ook al omdat het op Sclessin was, een heksenketel. De match in de Europa League tegen Besiktas hielp daarbij . Deze jonge groep maakte al iets mee. Er was wel wat ontlading, want omdat we onze eerste uitmatch verloren, moeten we nu punten halen op verplaatsing. Het goede gevoel na de match tegen Club is nu bevestigd.

“Of er nadien een feestje was in de kleedkamers? Dat zou me niet verbazen. Dat gebeurt trouwens niet veel bij deze selectie. Deze groep is nuchter, down to earth, zoals de club eigenlijk. Maar het toont dat de sfeer goed zit. Alle neuzen staan in dezelfde richting.”

Eén Genkse speler viel nog dat tikkeltje meer op: Bryan Heynen. De Condé: “Of ik verbaasd ben? Ik zou liegen als ik ‘neen’ zou zeggen. Ik wist dat hij veel potentieel heeft, maar ik schrok van z'n maturiteit. Hij won elk duel. En hij heeft de kwaliteiten om op het juiste moment op te duiken voor doel. De terugkeer van Sander Berge is daarbij belangrijk. Hij behoudt het evenwicht in de ploeg en cijfert zich weg zodat Heynen op de gepaste momenten offensief zijn steentje kan bijdragen.”

Ook de vertrokken Alejandro Pozuelo kwam nog eens ter sprake. Loopt het nu écht beter zonder de Spanjaard? “Ik ga daar toch niet helemaal in mee. Pozuelo was zó creatief en trok altijd de nummer zes van de tegenstander weg, zodat de rest kon profiteren. Maar defensief zijn we wel sterker. De afstanden onderling zijn korter.”

Titel?

Dringt zich onvermijdelijk de belangrijkste vraag op: is de titel zo stilaan beslist? Genk staat zes punten voor, er zijn er nog vijftien te verdienen. “Met nog één onderling duel tussen Club en Genk lijkt het mij stilaan gelopen. Club moet rekenen op andere ploegen om Genk punten af te snoepen, dat zie ik niet gebeuren”, zegt Niels Poissonnier. “Ik weet het toch niet. Het is en blijft voetbal”, aldus Wesley Sonck.

En Dimitri de Condé? “Na de match tegen Standard denken we stilaan dat we de titel verdienen. Of we hem ook binnenhalen, weet ik niet. Er kan nog veel gebeuren. We zijn en blijven nuchter en bekijken het match per match. Club is een sterke ploeg, ook mentaal, met een brede kern. Die groep is tot véél in staat en zal tot de laatste match de motivatie hebben om alsnog die titel weg te kapen. Maar Genk zal er dichtbij zijn als we het niveau van tegen Standard nog vijfmaal kunnen herhalen.”

Leegloop?

Vreest de technische directeur een leegloop als Genk de titel haalt? “Er is nu eenmaal interesse voor bepaalde spelers. Bijvoorbeeld Duitse club voor Leandro Trossard. Het is moeilijk om te zeggen wat er gaat gebeuren. De focus ligt nu op het kampioenschap, nadien komen er gesprekken. Er kunnen jongens vertrekken, maar er zullen er ook blijven. We zullen ons alleszins sterk wapenen voor volgend seizoen. En uiteraard is Champions League daarin belangrijk. Voetballers kiezen voor zo’n project. Belangrijk is wel dat de defensieve stabiliteit er al is. Lucumi vertrekt zeker niet, en De Norre en Borges konden zich al een halfjaar inwerken in de club. Die defensieve basis is er dus, in het aanvallende compartiment zullen we investeren.”

Met Philippe Clement, die een contract voor onbepaalde duur heeft? “Ook dat bespreken we na het seizoen. We hebben een goed huwelijk. Zijn werk is alvast fenomenaal. Na de match tegen Antwerp, waardoor Club plots dichter kwam, heeft hij heel knap werk geleverd. Zeker op mentaal vlak. Ik wil hem overtuigen dat we ook volgend seizoen een goede kern zullen hebben. En hij weet dat, denk ik.”

VAR

Gisteren ontstond er heel wat commotie in de match tussen Antwerp en Club Brugge. Jelle Van Damme chargeerde Loïs Openda, maar zowel scheidsrechter als videoref vonden het geen penalty. Ook daar ging het over in VISTA!.

“Van Damme loopt de opkomende spits aan, heeft totaal geen oog voor de bal maar toch kijkt de VAR niet in. Die vond het dus geen clear error. Dat snap ik niet”, stelde Niels Poissonnier. “En die fase verandert wel de match. Club was niet goed, maar zo’n fase kan beslissend zijn. Als je na vier minuten op Antwerp een penalty krijgt, dan wordt het verhaal anders geschreven”, vulde Wesley Sonck aan. Poissonnier: “Maar Club moet wel verder kijken dan enkel die penaltyfase. Ze waren uiteindelijk niet goed genoeg om te winnen. Dat zei Ivan Leko gelukkig ook achteraf.”