Casper De Norre, smaakmaker bij seizoensrevelatie STVV, in VISTA!: “Heb nog nooit iemand zo rustig gezien voor doel als Kamada” Redactie

26 november 2018

15u45 0 VISTA! Vandaag waren we alweer toe aan de zestiende aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws met Proximus Sports. Centrale gast was Casper De Norre, één van de smaakmakers bij seizoensrevelatie Sint-Truiden. Er werd teruggeblikt op de knappe remonte van de Kanaries tegen Anderlecht van gisteravond (4-2), één van de vele hoogtepunten al voor STVV dit seizoen. De Norre kreeg in onze studio het gezelschap van Rudy Nuyens, journalist bij Het Laatste Nieuws en Wim De Coninck, analist voor Proximus TV. Moderator met dienst was Nicolas De Brabander van Proximus 11.

Veel lachende gezichten gisteravond op Stayen na de stuntzege tegen Anderlecht. ”Het loopt heel goed”, erkent De Norre. “Zeker na de eerste interlandbreak is het goed beginnen draaien. De negen op negen nu is schitterend.” Opvallend was de positieverandering na de wissel van Botaka –die veel moeite kende met de kwieke Amuzu- nog voor het uur. Daardoor schoof De Norre door naar rechts. “Ik ken Amuzu van bij de nationale beloften. Ik weet dus hoe hij dribbelt. Als je de hele tijd tegen hem gaat happen, ben je gezien.”

Mentaal staan de Kanaries dit seizoen sterk. Laat de 4-2-zege, na een 1-2-achterstand, daar het bewijs van zijn. “Ook in moeilijke situaties kunnen we onder de druk komen. Dat is een sterkte van deze groep. Je zag dat Anderlecht een krak kreeg en met de steun van het publiek kregen we terug moed. Op die manier konden we er nog over gaan.”

STVV pakte dit seizoen liefst tien punten na een achterstand. “Dat wist ik zelfs niet. Dat is inderdaad veel. We kregen met de spelersgroep deze week wel wat statistieken voorgelegd, waaruit bleek dat we 10 van de 23 goals in het laatste kwartier maakten. Dat wil zeggen dat we er blijven voor gaan en fysiek sterk staan.” Dat de Kanaries vaak pittige training voorgeschoteld krijgen onder Marc Brys, mag duidelijk zijn. “Maar als ’t goed gaat, durft de coach ons ook wel eens vrij te geven. Na de zege in Eupen kregen we bijvoorbeeld 2 dagen vrij.”

De Norre is van nature een middenvelder, maar werd getransformeerd tot een moderne vleugelverdediger. “Daar zit een merkwaardig verhaal achter”, vertelt De Norre. “De trainer die er toen was –Bartolomé Márquez - geloofde niet echt in mij. We hadden toen een tekort aan backs. Er waren wel redelijk veel middenvelders, waardoor ik in de voorbereiding vaak als back of zelfs centrale verdediger speelde. Toen hij ontslagen werd, nam Chris O’Loughlin over. Hij wist dat ik plichtsbewust was en mijn taken zou doen. Hij heeft toen de gok gemaakt om mij als linksachter te posteren.” “Of ik gefrustreerd was? Nee, helemaal niet. Ik kreeg mijn kans in eerste klasse en dat is waar ik als jongen altijd van droomde. Waar het was, interesseerde me niet veel.”

Vorig jaar greep STVV naast een ticket voor play-off 1. “Zeker de jongens die er vorig jaar waren, willen dat dit jaar niet nog eens laten gebeuren. Het is niet de bedoeling om zo’n zware terugval als vorig jaar te hebben. Als we ons niveau aanhouden en match na match punten kunnen pakken, kunnen we er geraken. We hebben een heel goede basis en organisatie staan.” Lovende woorden waren ook voor goaltjesdief Kamada. De Japanse aanvaller zit intussen aan negen goals in tien matchen in de Jupiler Pro League. “Ik heb nog nooit iemand zo rustig voor doel zien staan als Kamada. Hoe rustig hij blijft op training, hoe hij in Gent zijn man uitkapte, …”

De Norre maakt ook deel uit van de Belgische beloften. Zij nemen het op het EK in juni op tegen gastland Italië, Spanje en Polen. Zware brok. “Uiteraard hoop ik erbij te zijn. De laatste drie kwalificatiematchen heb ik ietwat verrassend gespeeld, maar heb ik mijn kans gegrepen. Er zit veel kwaliteit in die groep. Ik ken ook nog veel jongens van de nationale jeugdploegen. Het is een echte vriendengroep en dat uit zich op het veld. We slikten amper goals in de kwalificatiematchen. Aanvallend is er veel weelde.”