Brys verwondert zich over trainingsijver Anderlecht: “Om nu te horen dat ze conditioneel moeten inboeten ten opzichte van de tegenstander…” MH

04 februari 2019

18u48

Bron: VISTA! 1

In VISTA! verwonderde STVV-coach Marc Brys zich over de trainingsintensiteit van Anderlecht. Enkele spelers van paars-wit zouden conditioneel niet in orde zijn, verklaarde coach Fred Rutten eerder. “Wij zijn in Spanje op dezelfde plaats geweest voor de winterstage”, aldus Brys. “Da’s toch een uitgelezen mogelijkheid om bij te benen op conditioneel, tactisch en technisch vlak. Wij trainden drie keer per dag. Het is geen verwijt, maar om nu te horen dat ze conditioneel moeten inboeten ten opzichte van de tegenstander… Kan je dat op een week rechtzetten? Neen. Maar je kan daar wel een instap van maken en meer gedreven trainen.”