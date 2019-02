Brys over kwade Vormer: “Het is een openlijke aanval, hé. Hij weet natuurlijk dat hij de steun van het publiek heeft” MH

04 februari 2019

19u05

Bron: VISTA!

Woede en onbegrip bij Ruud Vormer gisteren, toen hij door Ivan Leko vroegtijdig naar de kant werd gehaald. Een waterzak moest eraan geloven. “Dat is een openlijke aanval, hé”, vertelt Marc Brys in VISTA!. “Wetende dat je de steun van het publiek hebt. Want dat weet hij natuurlijk - hij is niet dom. En dan ga je dat gevecht aan. Op het moment dat juist de rangen moeten sluiten. Het is dus ongepast qua timing. Daar kan gerust tijdens de week eens deftig over gepraat worden.”

Ook in Sports Late Night werd het voorval flink aangekaart: