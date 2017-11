Brys over eventuele investering Saudische prins: "Het is een belangrijke piste, maar zo zijn er nog" Redactie

21u10 0 rv Brys: "Het is een belangrijke piste, maar er zijn er meerdere"

Centrale gast Marc Brys had het vandaag in VISTA! ook over een mogelijke investeerder. Een 52-jarige prins uit Saoedi-Arabië, luisterend naar de naam Abdullah Bin Musa’ad bin Abdulaziz Al Saud, is kandidaat. "Laat me toe om te zeggen dat het een belangrijke piste is, maar dat er meerdere zijn. Hij zat bij Al-Hilal, de grootste club uit Riyad, en hij is daar zeker wel een figuur. Het is heel belangrijk dat er externe investeerders komen, want het project is altijd zelfbedruipend geweest."



HIER kan u de volledige aflevering van VISTA! bekijken.