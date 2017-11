Brys in VISTA!: "Ik heb met Mechelen en Kortrijk goede gesprekken gevoerd, maar ik zou nooit zakken" Redactie

21u20

Trainer van Beerschot-Wilrijk Marc Brys had het vandaag in onze voetbalwebcast VISTA! ook over de interesse die KV Mechelen en KV Kortrijk in hem toonden. "Ik was ook gecharmeerd. Iedereen kent ook mijn ambitie om snel weer in eerste te werken. Ik heb met beide teams goede gesprekken gevoerd over hun toekomstvisie. Geld is heel belangrijk, maar is niet alles. Het is ook niet omdat je nu iets minder verdient, dat je dat er op termijn niet uithaalt. Dit parcours is zodanig mooi. Ik vond het ongepast om te stoppen." Even later klopt Brys zich ook nog even op de borst. "Ik maak me ook sterk dat ik niet zou zakken. Ik durf te zeggen dat ik nooit zou zakken."