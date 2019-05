Boskamp looft in VISTA! Trossard, Vanheusden en Verschaeren: “Daarvoor kom je naar het stadion” Redactie

06 mei 2019

17u02

Bron: VISTA! 0 VISTA! In VISTA! was Johan Boskamp onze centrale gast. Ook in de studio aanwezig: Proximus-analist Wim De Coninck en Rudy Nuyens, AA Gent-watcher van Het Laatste Nieuws. Niko Lainé van Proximus Sports was de moderator.

Over de titelclash Club - Genk

“Genk heeft het mentale én fysieke voordeel”, vindt De Coninck. “Clement kennende, gaat hij ook voor de zege gaan. Dat offensieve zit in die ploeg gebakken. Ook omdat ze weten dat het niet gaat lukken als ze louter op de defensie rekenen.” Nuyens: “Mentaal komt er nu toch nog een extra hindernis bij voor Genk: het is de laatste horde. En als ze verliezen, is er de wetenschap dat Club terugkomt tot op 3 -eigenlijk 2- punten.”

Voor Johan Boskamp is het vertrek van Pozuelo uiteindelijk een geschenk geweest voor Genk. “Toen hij liep te etteren, is heel Genk opgestaan. Ze wilden bewijzen dat ze het ook zonder hem kunnen. Malinovskyi is nog beter geworden en vormt met Berge en Heynen achter hem een heel sterk middenveld.” De Coninck: “Als ze de titel pakken, is die thuismatch tegen Club cruciaal geweest. Want vergeet niet dat Club als een stoomtrein gestart was en Genk minder voetbalde in die eerste matchen en verloor in Antwerp. Tot die bewuste Genk - Club.”

Nuyens: “Het is ook opmerkelijk welke switch Trossard gemaakt heeft in deze play-offs.” Boskamp: “Na het vertrek van Pozuelo heeft Clement hem nog belangrijker gemaakt, met die kapiteinsband. Slim, want zo is hij nog gaan groeien. Hij is altijd aanspeelbaar, pakt zijn verantwoordelijkheden. Terwijl Pozuelo hem soms in de weg liep.” Dat beaamt De Coninck: “Toen had hij er wat moeite mee dat die tien voor de Spanjaard was. Nu heeft hij die vrije rol gekregen en kan hij vanop linksbuiten naar binnen komen, of half op de tien zijn ding doen.”

Nuyens verbaast zich er ook over dat Genk telkens een oplossing vindt tegen welke speelstijl ook. Boskamp: “Ja, zelfs tegen Antwerp, daar speelden ze dan toch ook deels uit de duels.” De Coninck weigert Club toch af te schrijven. “Als Club zondag wint, hebben ze 19 op 24 in deze play-offs en springen ze over Genk met 18 op 24. Al kan in deze play-offs duidelijkniet iedereen van iedereen winnen, zoals dat vroeger wel het geval was.”

Over het slabakkende Gent

“Ze kampen vooral met offensieve problemen, zeker nu Chakvetadze weer is uitgevallen”, stelt AA Gent-watcher Rudy Nuyens. “Yaremchuk en David zijn de topschutters met 8 goals, daarna komt Bronn met 7. Een verdediger... dat zegt veel. Enkele jongens lijken ook moeilijk met de druk om te kunnen. Al snap ik toch niet dat Thorup in de bekerfinale Dejaegere niet in de basis gezet heeft. Achter David die als valse negen had kunnen spelen, kon Dejaegere zeker gevaarlijker geweest zijn tussen de linies. Nu werden ze op het middenveld in de duels met Van Damme en De Witte opgegeten.”

Boskamp begrijpt niet goed de bedoeling achter de open brief van De Witte, waarin hij de mentaliteit van de spelersgroep hekelde. “Doe zoiets toch intern maar ga je ploeg en trainer niet tot op het bot afbranden.” Afwachten of Thorup dit overleeft. “Als er vrijdag op Standard verloren wordt, wordt het wel heel warm", denkt Nuyens. De Coninck: “Is dit Gent wel zo zwak? Tijdens de winterstop was iedereen nog lovend over hun wintertransfers: Sørloth, Kaminski, Bezus. Derijck stond er opnieuw. Alleen in de zestien loopt het van geen meter. Daar ontlopen ze hun verantwoordelijkheid. Wel vind ik dat Thorup meer moet vertrouwen in jonge gasten. Waarom Thibault De Smedt niet op de linksachter? Neen, telkens weer Asare oplappen.”

Over de strijd om Profvoetballer van het Jaar

Vanavond wordt op het Gala van de Profvoetballer van het Jaar gekozen tussen Vanaken, Malinovskyi of Pozuelo. Nuyens gaat voor Malinovskyi. “Hij is dit jaar nog belangrijker geworden.” De Coninck: “Je kan niet naast de cijfers van Vanaken kijken. 16 assists, 13 goals en ook een pak pré-assists. (lacht) Was de VAR er niet geweest, waren dat er nog een pak meer.” Boskamp zou Trossard kiezen. “Hij is zó belangrijk voor Genk. In elke stap die hij zet in zijn carrière groeit hij. Spijtig dat hij onder Martínez nog niet mocht spelen.”

Over de strijd om Jonge Profvoetballer van het Jaar

De spelers kiezen onderling ook hun Jonge Profvoetballer. De genomineerden daar zijn Berge, Vanheusden en Verschaeren. Boskamp heeft een boon voor de verdediger van Standard. “Fantastisch, die jongen. Je ziet waarom Frank De Boer hem bij Inter al in de ploeg gedropt heeft.” De Coninck: “Goeie voetballer met lef en flair. Alleen op Club Brugge tegen Wesley is hij op zijn limieten gebotst. Daar miste hij letterlijk body. Voor mij is de beste belofte wel de oudste: Berge. Die zien we zeker en vast volgend seizoen hier niet meer terug.”

Het panel gooide ook met veel lof richting Verschaeren. “Ik geniet zo van die jongen”, aldus Boskamp. “Daarvoor kom je naar het stadion. Hij staat altijd ‘opengedraaid’, waardoor hij steeds een voorsprong heeft. Zelfs wanneer hij terugloopt, kijkt hij altijd naar de bal en behoudt hij overzicht. Zo’n Bolasie, die staat tien minuten te hijgen na een actie, Verschaeren groeit in de match.” Dat valt ook De Concink op: “Naar het einde van de match toe wordt hij steeds sterker, waar anderen krampen hebben. Wat een actieradius. Hij heeft ook lak aan de rest van de wereld, Yari wil zelf acties maken en scoren. Vormer werd er onlangs gek van, hoe hij telkens wegdraaide. Dan schoffelden ze hem maar onderuit. Bovendien ruikt Verschaeren ook prima waar hij telkens moet zijn. Hoe hij in zo'n korte periode en in zo’n moeilijke omstandigheden zich recht heeft gehouden in dit Anderlecht, is héél sterk. Waar Amuzu, Bornauw en Saelemaekers toch wat zijn blijven steken. In een betere ploeg, ga je nog wat zien van deze Verschaeren.”

Nuyens: “Vergeet ook niet dat hij examens heeft, dat daar naast Anderlecht ook de U19 bijkomt. Maar je ziet duidelijk dat hij geniet en bevrijd speelt. Heel mooi.”