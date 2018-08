Bolat: "Voor mij steken Club Brugge en Genk er momenteel bovenuit" Redactie

13 augustus 2018

17u21 0 VISTA! De competitie is ondertussen drie dagen oud en de meeste toppers hebben hun start niet gemist. Club Brugge en Anderlecht voeren het pak aan. Ook Antwerp heeft met 7 op 9 zijn start, net als vorig seizoen, niet gemist. Wim de Coninck en Sina Bolat wierpen in VISTA! hun blik over de eerste drie speeldagen.

Cercle Brugge is op dit moment de verrassing van het seizoen voor de Coninck: "Ze zijn moeilijk te ontwrichten, maar kunnen ook aanvallend wat tonen. Dat hebben ze bewezen in hun thuiswedstrijd tegen Lokeren."

"Geen enkele topploeg heeft zijn start gemist in tegenstelling tot vorig seizoen", vindt de Coninck. "Gent uiteindelijk ook niet, want die hebben gewonnen en die zijn ook al naar Standard geweest, dat mag je niet onderschatten."

"Op dit moment krijgen we een competitie op twee snelheden. De budgetten bepalen wie het goed doet en wie het minder doet. Ploegen als Moeskroen, Eupen en Lokeren hebben het heel moeilijk. Die zijn toch verzwakt ten opzichte van vorig seizoen. Het is al heel snel duidelijk wie er in de linkerkolom gaat eindigen en wie in de rechter," aldus Wim De Coninck.

Net als Club Brugge haalde Anderlecht als enige ploeg 9/9, maar voor Bolat hoort Anderlecht niet tot de beste ploegen van het moment: “Voor mij steken Club Brugge en Racing Genk erbovenuit qua spel en het voetbal dat ze brengen. Beide ploegen zijn heel dominant en efficiënt, ze kunnen heel gemakkelijk scoren.”