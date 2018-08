Bolat over mogelijke transferperikelen: "Ik laat die zaken over aan mijn broer" Redactie

13 augustus 2018

18u20 0 VISTA! De laatste weken wordt Sinan Bolat gelinkt aan een transfer. In onze voetbalwebcast VISTA! had Niko Lainé de sluitpost van Antwerp te gast en vroeg hem dan ook hoe het daarrond zat.

"Er is interesse van bepaalde clubs, maar ik heb al aangegeven dat ik daar niet mee bezig ben, " verklaart Bolat. "Ik laat al die zaken over aan mijn broer. Voor mij was het belangrijk om de competitie goed te starten, om de vorm van vorig seizoen verder te zetten. Ik zou niet zomaar vertrekken naar eender welke ploeg, want dat betekent terug van nul beginnen, terug mijzelf bewijzen. Hier bij Antwerp voel ik me heel goed, ik word door iedereen binnen de club geaccepteerd en het gaat goed met de club. Ik voel absoluut de neiging niet om te vertrekken."

Moest Standard-doelman Guillermo Ochoa vertrekken, wordt Bolat genoemd als mogelijke opvolger. "Het is veel 'als' en 'indien'. Je weet nooit wat er gebeurt. De transfermarkt sluit pas over twee weken...", aldus Bolat.