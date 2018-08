Bolat kijkt uit naar confrontatie met ex-ploeg Club Brugge Redactie

13 augustus 2018

17u14 0 VISTA! Met 7/9 en nul tegendoelpunten kan Sinan Bolat tevreden terugkijken naar de drie openingswedstrijden bij Antwerp. Ook vorig seizoen ontpopte de Turkse sluitpost zich als één van de sterkhouders bij RAFC. Een ideaal excuus om de nummer 1 van Royal Antwerp uit te nodigen in onze voetbaltalkshow VISTA!

Het ging Bolat niet altijd zo voor de wind. Na zijn transfer naar FC Porto werd hij vaak uitgeleend en vaak was dat ook zonder veel succes. Vandaag verklaarde in VISTA! waarom: “Die transfers kwamen altijd heel laat. Ik werd altijd op het einde van de transfermarkt uitgeleend, waardoor ik nooit een volledige voorbereiding kon meemaken en dat is toch heel belangrijk als doelman. Je moet vertrouwen kunnen opdoen.”

Sinan Bolat werd in zijn periode bij FC Porto ook even uitgeleend aan Club Brugge. Daar stootte hij op hetzelfde probleem als bij zijn andere uitleenbeurten; te weinig wedstrijden om vertrouwen en ritme op te doen. Op zijn periode bij Brugge kijkt Bolat niet bepaald vrolijk terug, maar hij heeft ondertussen wel weer getoond wat hij kan aan het Belgische (en Brugse) publiek en dat geeft de doelman voldoening. “Ik denk dat ze ondertussen in Jan Breydel wel doorhebben dat ze meer geduld hadden moeten hebben met mij.”