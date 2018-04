Benito Raman in VISTA!: “Heb het ongelijk bewezen van zij die me lieten vertrekken” Redactie

30 april 2018

15u21 0

Benito Raman - volgend seizoen met Fortuna Düsseldorf aan de slag in de Bundesliga – is straks onze centrale gast in de 32ste aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11. De ex-speler van AA Gent en Standard sprak zoals we hem kennen: puur en onversneden. “Ik denk dat ik in Duitsland het ongelijk bewezen heb van zij die me lieten vertrekken", klonk het onder meer.

In de uitzending krijgt de Düsseldorfspits het bevallige gezelschap van onze HLN-journalist Niels Poissonnier, maar ook van Proximus-analist Wesley Sonck en moderator Niko Lainé.