Anthuenis looft werking Genk: “Zij doen inspanningen om hun beteren te behouden” Redactie

20 augustus 2018

19u12 0 VISTA! Racing Genk maakt indruk in de Jupiler Pro League. De Limburgers hebben tien op twaalf en kunnen uitpakken met een sterke basiself. Aimé Anthuenis ziet dan ook dat het goed gaat met de club.

"De meeste ploegen spreken van verkopen en dan terug kopen. Genk doet veel inspanningen om zijn beteren te behouden. Ik denk nu aan de laatste contractverlengingen (Malinovskyi vorige week, Trossard eind vorig seizoen, red.)", aldus Anthuenis.

"Er is er maar één, denk ik, en dat is Berge die nog niet vastligt. De rest ligt vast. Ze spreken ook al om toch nog iets bij te kopen. En je moet het hen nageven: ze brengen regelmatig spelers uit hun jeugdacademie. En dat is toch wel ideaal."

