Anthuenis bewierookt Musona: "Hij is een echt type voor Anderlecht" Redactie

20 augustus 2018

19u12

Bron: VISTA! 0 VISTA! Centrale gast in de vierde aflevering van VISTA! was Aimé Anthuenis. Ook de nieuwe aanvalslinie van Anderlecht kwam aan bod, waarbij de ex-coach van paars-wit zijn bewondering voor Knowledge Musona niet onder stoelen of banken stak.

"Voor mij is de beste Anderlecht-speler Musona", vertelt Anthuenis ietwat verrassend. "Ik vind dat een hele goede. Ook op verschillende posities. Hij heeft snelheid van actie, is goed één tegen één, kan een man voorbij, is technisch heel sterk, kan mee voetballen. Voor mij een echt type voor Anderlecht."

Bekijk hieronder de volledige aflevering