Aimé Anthuenis in VISTA!: "Duo Koller-Radzinski was beter dan Dimata-Santini" Redactie

20 augustus 2018

11u38 4 VISTA! In onze wekelijkse voetbaltalkshow VISTA! ontvingen we vandaag Aimé Anthuenis (74), naast gewezen bondscoach ook ex-trainer van onder andere Lokeren, Genk en Anderlecht - clubs die het voorbije voetbalweekend, al dan niet in positieve zin, domineerden. Ook aanwezig in de vtm-studio's waren Marc Degryse en Stephan Keygnaert, respectievelijk analist en chef voetbal van Het Laatste Nieuws. Niko Lainé van Proximus Sports modereerde de vierde aflevering van ons tweede seizoen.

Herbekijk de drie kwartier durende aflevering HIER.

"Ik vind Musona de beste speler van Anderlecht", verrast Aimé Anthuenis. Hij is echt een type voor Anderlecht.” Vorig jaar kampte Anderlecht met een spitsenprobleem. “Onyekuru was lang geblesseerd, maar hij werd toen ook gebruikt als middenvelder. Ik zag er meer een spits in. Dat is ieder zijn keuze. We kunnen wel stellen dat Onyekuru mislukt is bij Anderlecht.” Het contrast met dit seizoen, waar Dimata en Santini furore maken tot dusver, is groot. “Een vergelijking met het koningskoppel Koller-Radzinski mag je niet maken”, stelt Anthuenis met een kwinkslag. Zij waren beter. De snelheid van Radzinski heb ik nooit gezien." (lees hieronder verder)

Ook op Racing Genk, de club waarmee hij een beker en titel pakte eind jaren '90, liet Anthuenis zijn licht schijnen. "Ik heb heel goede herinneringen aan Genk. Ik vind het straf – veel ploegen spreken van kopen en verkopen – maar Genk maakt werk van het behouden van spelers. En je moet het hen nageven: af en toe komen er spelers uit de jeugd. Clement is ook iemand die bijzonder bezeten is van het spel - een maniak. 3 à 4 jaar geleden kwam het bestuur altijd maar op de voorgrond in Genk, dat is nu gedaan. Voorzitter Croonen levert daar heel goed werk en hij heeft een goede band met de coach, wat de sportieve prestaties alleen maar ten goede komt. Of ze titelkandidaat zijn, valt nog te bezien. Achterin moeten ze zich nog bewijzen tegen de topclubs." (lees hieronder verder)

Tot slot had Anthuenis het over Sporting Lokeren - club waar hij zijn trainerscarrière startte, nu een club in crisis. "Als Overmeire gisteren de beste man was, zegt dat veel en niet veel. Hij is er al 32, hé. De Ridder is één van de beste spelers die ze hebben, maar hij is ook nooit een topscorer geweest."