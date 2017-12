"Zou Martínez graag hebben dat onze Rode Duivels Europees ver geraken? Met het oog op het WK dan?" DMM

20u21 0

In ‘VISTA!’, de voetbalwebcast van HLN en Proximus, poneerde onze chef voetbal de vraag of Roberto Martínez wel echt hoopt dat onze Rode Duivels een lang Europees seizoen spelen. Met het WK voor de deur zou een drukke Europese kalender serieus wat roet in het Duivelse eten kunnen gooien. Niet zo volgens Gilles De Bilde. "Dat programma hebben ze sowieso. Hoe verder ze geraken, hoe beter het ook in het kopje zit."

Photo News