“Zeven speeldagen schorsing voor Malinovskyi? Veel te zware straf” Redactie

08 april 2019

Bron: VISTA!

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zeven wedstrijden schorsing gevorderd voor Ruslan Malinovskyi. “Dat is wat mij betreft een veel te zware straf”, vertelde Gilles De Bilde in de VISTA!-studio. “Ik heb als ex-speler niet het gevoel dat hij de intentie heeft om Verstraete te raken of te kwetsen. Ik vernam daarnet dat het gaat om advocaten die die beslissing nemen. En dat zijn mensen die toch misschien net iets minder voeling hebben met het voetbalmilieu, of met hetgeen er op het veld gebeurt.” Marc Degryse vult aan: “Alle voetballers, waarmee ik aan tafel heb gezeten, waren overtuigd dat het pech was. In het vallen raakt hij het gezicht van Verstraete. Maar ik vreesde ook dat, als er iemand moet oordelen die dat anders ziet, dat die gaat oordelen dat het bewust is. En dan krijg je een straf.”