“Yari Verschaeren heeft ‘schijt aan de hele wereld’” Redactie

06 mei 2019

20u01

Bron: VISTA! 0

Als Johan Boskamp van één speler op Anderlecht nog kan genieten, is het Verschaeren wel. “Als je Verschaeren ziet lopen, hij heeft schijt aan de hele wereld. Of het nu goed gaat of slecht gaat, hij doet zijn acties. Hij zet ze voor de goal, hij wil zelf scoren. Heerlijk. En dan ben je in je hoofd, op die leeftijd, zó sterk. Want normaal denk je: die jonge jongens gaan mee de dieperik in. Maar hij wordt alleen maar beter!”