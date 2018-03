"Wij mogen toch ook onze zeg doen in dit verhaal?" Eupen-doelman Van Crombrugge reageert in 'VISTA!' op commotie Redactie

12 maart 2018

19u00 0

In de 27ste aflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus, gaat het natúúrlijk over de slotspeeldag in de Jupiler Pro League. Centrale gast is Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge en hij licht een en ander toe rond de verhalen die gisteravond laat nog opdoken over eventuele wedstrijdvervalsing. "Wij mogen toch ook onze zeg doen?", zo vraagt hij zich af. Verder stelde het sluitstuk ook dat hij “de volgende trein niet gaat laten passeren”, refererend aan een mogelijke transfer.

Nog van de partij zijn Niels Poissonnier, journalist bij Het Laatste Nieuws, en Jan Mulder, onze huiscolumnist. Moderator is Niko Lainé.